رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:33 م
كورونا
كورونا
سارة الوردانى
طباعة
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعة له ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية، ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظة، وذلك لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامات.

وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا.

ويتم تحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حرصا على سلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

«قال إنه وهم وفزاعة».. قصة شاب نقل فيروس كورونا لأسرته وتوفي

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا

«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

الدولى للتصوير بالشارقة يفتح باب المشاركة أمام المصورين فى العالم

«الحب فى زمن الكورونا» رواية جديدة للكاتبة أمانى التونسى