5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعة له ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية، ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظة، وذلك لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامات.وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا.ويتم تحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين.كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حرصا على سلامة المواطنين.