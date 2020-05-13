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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 15 حالة تعافي من «أبوقير» بإجمالي 265

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:02 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، عن خروج 15 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليرتفع عدد حالات الشفاء والخروج إلى 265 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو سلامة، المدير الطبي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية في أبوقير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 15 حالة جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر بأبوقير تجاوزت الـ60% بعد قضاء فتره النقاهة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، نائب المدير الطبي، أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير شرق المحافظة، يستقل حالات جديدة يتم تحويلهم من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الحصيلة المحول إلى حجر أبوقير 337 حالة "نقاهة".

يذكر أن مقر العزل الصحي بالمدينة الشبابية يستقبل الحالات المستقرة، والتي تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، وذلك لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.

وأن نزلاء العزل بالمدينة الشبابية يخضعون إلى برنامج علاج مختلف، يتضمن أنشطة رياضية بعد قضاء فترة العزل الرئيسية بمستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى جلسات دعم نفسي عن طريق أطباء متخصصين وسط إجراءات احترازية مشددة.
الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

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