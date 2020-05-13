«قومي حقوق الإنسان»: التمريض جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، تحية إعزاز وتقدير إلى كافة أطقم التمريض العاملة في مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام.وبهذه المناسبة، حيّا المجلس الأطقم الطبية على الدور البطولي والتضحيات التي يقومون بها من أجل الحفاظ على صحة المواطن في مواجهة وباء كورونا الذي يجتاح العالم ومنها مصر.وأكد فائق، أن التمريض جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية للمواطنين وأن أفراده يعملون بروح الإيثار والشجاعة في تأدية واجبهم الإنساني والذي ظهر جليا في مشاركتهم في مجابهة هذا الوباء.يأتي الاحتفال هذا العام وسط جهود مضنية يبذلها قطاع الرعاية الصحية لعلاج مصابي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وشهد العالم أجمع بالدور الحيوي، والبطولي الذي يقدمه هذا القطاع في كل الدول، والذي يعتبر أكثر المهن إنسانية.