«شكرًا للممرضة إسراء شاهين».. رسالة مرضى كورونا من داخل مستشفى العزل (فيديو)

وجه عدد من المرضى بمستشفيات العزل رسالة للأطقم الطبية التي تعمل على علاجهم من فيروس كورونا، حيث قال أحد المرضى: "ثقتنا كبيرة في الطب، وفي ربنا، والتمريض يبلغنا بسعادة نتيجة تحاليلنا بعد تحويل نتائج التحليل من سلبي إلى إيجابي".وقال أحد المرضى، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، إن طاقم التمريض كله يتعاون ويتعامل مع المرضى بشكل جيد، خاصة الممرضة إسراء شاهين.وأكدت مريضة أخرى، أن الممرضة إسراء شاهين استقبلتها فور وصولها وساعدتها وحملت لها أغراضها ومرضتها بكل حب وسعادة، مشيرة إلى أن استقبالها لها أراحها نفسيًا.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، أعلنت عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.