توزيع 2500 شنطة مواد غذائية على المتضررين من كورونا بمطروح

قال أمير حنفي أحد أبناء مطروح ومؤسس جمعية أصدقاء مرضى الكلى، في تصريحات خاصة للدستور، إنه بالمجهودات الذاتية وبمساعدة أهالي مطروح تم توزيع 2500 شنطة مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من كورونا.وأوضح أنه منذ نشأة جمعية أصدقاء مرضي الكلى، فهي تعمل على تلبية احتياجات مرضى الكلى في جميع مدن مطروح، ومنذ جائحة كورونا تم إدراج الفئات الأكثر احتياجًا بعد حصرها لتلبية احتياجاتهم.وتابع أن بعد توزيع الـ2500 شنطة قامت اللجنة الاجتماعية بجمعية أصدقاء مرضي الكلى بمطروح بتوزع 150 شنطة مواد غذائية أخرى، موضحًا أن تضمنت الشنط "مواد غذائية، خضروات، فراخ، لحوم".وطالب مؤسس جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوي من الأهالي أن يتعاونوا مع الجمعية للوصول إلى أكثر عدد من الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدة المتضررين من جائحة كورونا.