تموين الأقصر تستقبل 25 بطاقة تموينية للعمالة غير المنتظمة

طالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من العملة غير المنتظمة الوارد أسمائهم في الكشوف الجديدة الصادرة أو أحد الأفراد المستفيدين بها التوجه إلى المديرية لاستلام البطاقة.وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وصول 25 بطاقة تموينية خاصة بالعمالة غير المنتظمة وجارٍ تسليمها لأصحابها من المديرية.كما أعلنت المديرية، تسلمها 1700 بطاقة تموينية ذكية جديدة خلال شهر أبريل الماضي، ما بين بدل تالف وبدل فاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد، تم تسليمها إلى المديرية والإدارات التابعة لها.وجرى تسليم البطاقات للإدارات التموينية، والتشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة