خبير أمريكى: كورونا سيصيب 70% من الأمريكيين

حذر مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأفاد أوسترهولم، بأن الموجة الأولى من مرض "كوفيد- 19" في أماكن مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسياتل، تمثل فقط نسبة صغيرة من المرضى والوفيات مقارنة بما سيأتي.وأضاف في حديث لصحيفة "يو آس إيه توداي" الأمريكية، أن فيروس كورونا سيستمر حتى يصيب كل فرد يستطيع إصابته.وأشار أوسترهولم إلى أن الفيروس لن يتباطأ حتى يصيب بين 60 و70 % من الأمريكيين، وهو العدد الذي من شأنه تطوير ما يعرف باسم "مناعة القطيع"، حيث يتمكن المجتمع بعدها من صد انتشار الفيروس، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية قبل قليل.وفي السياق، ذكر علماء أنه في حال انحسار حالات الإصابة بكورونا هذا الصيف، فقد يكون الأمر مؤشرًا على أن الفيروس بدأ يتبع نمطا موسميًا مشابهًا للإنفلونزا الإسبانية.وقال أوسترهولم إن ما حصل من الألم والمعاناة والوفيات والاضطرابات الاقتصادية من جراء كورونا، لا يمثل سوى جزء صغير مما هو متوقع، مشيرًا إلى أن الطريق طويل قبل الوصول إلى نسبة بين 60 و70 % من السكان.وأكد أن اللقاح هو الحل الوحيد الفعال الذي سيؤدي إلى تباطؤ الفيروس، وذلك قبل إصابة عدد كبير من السكان بما يطور مستوى معين من المناعة.