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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: مصر تسجل 91 ألف إصابة بأمراض معدية خلال عام

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:30 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الإصابة بالأمراض المعدية التى سجلت بين المصريين على مستوى محافظات الجمهورية، يبلغ 91.5 ألف حالة خلال عام، إذ تتركز معظم حالات الإصابة بين الأطفال والمراهقين بين 5-15 سنة بعدد 40.8 ألف حالة، يليها الفئة العمرية 15-45 سنة بعدد 23.3 ألف حالة.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه وفقًا لخريطة الأمراض المعدية عن عام 2018، فإن مرض الجديرى يأتي في صدارة الأمراض المعدية الأكثر إصابة للمصريين بعدد 39.1 ألف حالة خلال عام، يليها مرض تيفود بعدد 16.1 ألف حالة إصابة، ثم مرض التهاب كبدى A 11 ألف حالة.

كما جاء مرض بروسيلا فى مرتبة متقدمة بين الأمراض المعدية بعدد 8337 حالة إصابة، والتهاب كبدي C بعدد 5078 حالة إصابة، ومرض الغدة النكافية بعدد 4545 حالة إصابة.

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