الطفلة فريدة حسام تكشف تفاصيل مشهد بكائها في «البرنس»

قالت فريدة حسام، أصغر ممثلة تنجح في جذب المشاهدين خلال شهر رمضان، إن مشهد بكائها في مسلسل "البرنس"، الذي تصدر "التريند"، كان حقيقيا، والسبب في ذلك هو عدم وجود والدتها في موقع التصوير، معربة عن حبها الشديد للتمثيل مع التزامها بالدراسة.وأضافت فريدة حسام، التي تقوم بدور "مريم"، ابنة الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مخرج العمل محمد سامي أشاد بها عقب الانتهاء من مشهد البكاء، متابعة: "المخرج قال لي إنتي عملتي مشهد حلو.. وبحب التمثيل علشان إخوتي جميعهم يمثلون.. وأنا بكيت علشان ماما مكنتش موجودة".من جانبه قال حازم حسام، شقيق الطفلة فريدة، الذي شاركها الحوار، إنه وباقي أفراد العائلة يمثلون، وشقيقته "فريدة"، أحبت التمثيل بشكل كبير رغم أنها لم تتجاوز سن الخامسة، فضلًا عن أنها تلتزم بكافة التعليمات وتستجيب لكل ما تقوله لها أمها، خلال فترة مذاكرتها للدور الذي ستقوم به أمام الكاميرا.