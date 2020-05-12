«باسم الوقاية كورونا».. تفاصيل بيع «كتيب النصب» على المواطنين بالشرقية

كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل استغلال البعض لمحنة فيروس كورونا والنصب على المواطنين ببيع كتيب مجهول المصدر بزعم الإرشاد الصحي لمواجهة "كوفيد-19"، وكأنه طوق النجاة منه في مركز أولاد صقر.وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتم توزيع كتب إرشادات صحية بـ 70 جنيها، واستغلال بساطة الناس، وخوفهم من الإصابة.وأشار إلى أن هؤلاء الناصبين يحصلون علي مبالغ مالية مقابل إعطاء المواطنين كتيبات عبارة عن دليل، بها معلومات توعوية وصحية مجهولة المصدر، ويتم بيع الدليل ب70 جنيها للمواطن، وتم ضبط 9 أشخاص نصبوا على الأهالي بمركز أولاد صقر في أسبوع واحد.وتابع: "تم إبلاغ الشرطة وتحرى المكان والقبض على 9 أفراد.. هؤلاء كانوا يطرقون الأبواب ويقدمون أنفسهم على أنهم تابعين لوزارة الصحة".