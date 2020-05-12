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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر بالصحة تكشف أسباب ارتفاع نسب الشفاء من كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:46 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
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حققت وزارة الصحة والسكان اليوم أعلى نسبة خروج بين المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بإجمالي 154 حالة، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم بشكل كامل، كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة.

وكشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أسباب ارتفاع معدلات الشفاء اليوم، لافتة إلى أن كافة الحالات تخضع لبروتوكول العلاج الذي حددته اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، كما يتم متابعة تقارير الحالات بشكل دقيق للوقوف على نسب استجابة الحالات للعلاج.

وأضافت المصادر أن إجراءات التقصي والترصد التي تجريها وزارة الصحة والسكان للمخالطين بشكل مباشر أو غير مباشر للحالات الإيجابية، ساهمت في اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ومتابعتها طبيًا حتى تحولت حالتها من إيجابية إلى سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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