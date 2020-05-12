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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النويشي ومحافظ بني سويف يتفقدا أعمال واحة ميدوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:01 م
بدوي النويشي
بدوي النويشي
إسلام نصير
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تفقد بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واحة هرم ميدوم مركز الواسطى وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالواحة، حيث يتم تنفيذ أعمال لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التى أطلقها المحافظ، وجار تنفيذ الخطوات الأولى التنفيذية منها.

وناقش النويشي ومحافظ بني سويف مع اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، مسئول لجنة تطوير الواحة التي شكلها المحافظ لهذا الغرض، وتضم هذه اللجنة الإدارات المختصة "السياحة، والآثار"بجانب مشاركة عملية لعدد من طلبة كلية الأثار وطلبة كلية الزراعة وطلبة التعليم الفنى، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم حيث أنه من خلال مجموعة عمل متكاملة يتم تطوير المنطقة وإضفاء اللمسات النوعية والبسيطة عليها لتصبح متنفسا حضاريا ومنطقة جذب سياحية.

كما تفقدا الأعمال المنفذة لتطوير القاعة الكبرى بها وتجهيزها لإمكانية تحويلها لمتحف أثرى يوضح الأهمية الأثرية للمنطقة، التى تحوى هرم ميدوم الذى استكمل بناؤه "سنفرو الأب مؤسس الأسرة الرابعة"، والذى يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من اهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت، بجانب إمكانية عمل البازارات، والتى يتم من خلالها عرض أوراق البردى وأهم المقتنيات الفرعونيه والأثرية.

كما تشمل الأعمال تجهيز المنطقة المفتوحه بالواحة، من خلال تجهيز كافتيريا ومطعم يقدم فيهما الوجبات التقليدية والشعبية التى تتميز بها المحافظة وتعد من تقاليدها وإرثها الحضاري، وتجهيز منطقه للخيول والجمال والعجلات الحربية ولمزيد من إدخال البهجة على المنطقة وتعزيز عوامل الجذب للزائرين، وتجميل الواحة من خلال تقليم الأشجار، وتركيب أو زارعة نباتات الزينة والورود، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات الأساسية،حيث تم رفع كفاءة دورات المياه بالواحة.

كما تفقد النويشى ومحافظ بني سويف مساحة الـ 2124 فدان المخصصة للاستثمار السياحي التى تسمى بمنطقة المثلث الذهبي، حيث تمثل نقطة التقاء ثلاث محافظات (الجيزة، الفيوم وبني سويف)، والتي تقع في الجهة المقابلة لواحة ميدوم، وقد وضعتها المحافظة ضمن أهدافها باستراتيجية التنمية السياحية لخمس سنوات مقبلة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الواسطى، والأستاذة رانيا عزت مدير السياحة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
بدوي النويشي
بدوي النويشي
بدوي النويشي
بدوي النويشي
بدوي النويشي
بدوي النويشي
بدوي النويشي
بدوي النويشي

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