وكيل «تعليم الفيوم» يتابع تسليم الطلاب للمشروعات البحثية

قام محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لإدارتي سنورس وإبشواي التعليمية، لمتابعة تسليم الطلاب للمشروعات البحثية.وزار مدرسة منشأة دكم االبتدائية التابعة لإدارة سنورس، ومدرسة أبو كساة الإبتدائية، ومدرسة شكشوك تعليم أساسي، ومدرسة الشهيد مصطفى محمد أيوب، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، ومدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان بسنرو القبلية التابعة لإدارة أبشواي التعليمية.وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن تسليم المشروعات، وكذلك الالتزام بالموعد المحدد لكل صف حتى لا يحدث تكدس بخصوص هذا الشأن مع ضرورة مراعاة التعليمات، والإرشادات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم المدارس وتطهيرها بصفة مستمرة.