محافظ الوادى: إعادة تشغيل سيارات نقل الركاب المتوقفة بسبب كورونا

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، البدء في تشغيل سيارات النقل الجماعي المتوقفة منذ فترة بعد تفشى فيروس كورونا بين قرى ومراكز المحافظة.وأوضح الزملوط- في تصريحات اليوم- أنه تتبقي أيام قليلة لانتهاء عزل جميع المخالطين للمصابين في أسيوط والمنيا والأقصر، وسيتم الاطمئنان عليهم أولًا، وتتم عودة الحياة تدريجيًا وتشغيل خطوط السير وسيارات النقل الجماعي مرة أخرى.وكان محافظ الوادي الجديد قد قرر منذ بداية الأزمة بوقف حركة السير والتنقل من مركز لمركز آخر ومن قرية لأخرى، لعدم انتقال فيروس كورونا المستجد من مكان لآخر.ومنح المحافظ المساعدات العينية لجميع السائقين المتضررين من قرار التوقف، كما أعفى جميع السيارات دفع الكارتة المجمعة لمدة شهر، تخفيفًا عليهم بعد توقفهم منذ بداية القرار وحتى الآن.