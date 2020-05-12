الأمم المتحدة: تضرر 1.3 مليون مواطن بإفريقيا من الفيضانات

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 1.3 مليون مواطن في شرق إفريقيا تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأسابيع الماضية.وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية أن ما لايقل عن 481 ألف شخص تعرضوا للنزوح منذ بدء موسم الأمطار في مارس الماضي.وتسبب هطول أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وألحق الضرر بالبنية التحتية وسبل عيش المواطنين في دول مثل بوروندي، وكينيا.ويرجع هطول الأمطار الغزيرة إلى ظاهرة مناخية يطلق عليها ثنائية القطب في المحيط الهندي، وهي مرتبطة أيضا بوقوع حرائق غابات مدمرة في أستراليا مطلع هذا العام ورواندا، والصومال، وتنزانيا.