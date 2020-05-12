صاحب مكتب يستولى على 140 ألف جنيه لتسفير مواطن إلى دولة عربية

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير استولى من راغب في السفر لدولة عربية على 140 ألف جنيه بمحافظة الغربية.تبلغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد المواطنين يتهم صاحب مكتب استيراد وتصدير، بالنصب عليه بحجة مساعدته في السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 140 ألف جنيه مقابل تسهيل سفره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، بمحافظة الغربية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.