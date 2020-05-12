توريد 10790 طن قمح في الأقصر

أعلن تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه كمية القمح التى تم توريدها إلى شون وصوامع إسنا وأرمنت من المزارعين بمختلف أرجاء المحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم، بلغت 10790 طن قمح، حيث تم تسليم كميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية استلام ما يقرب من مليون و350 ألف طن قمح محلى من المزارعين، ورفض حوالى 800 طن بسبب الشوائب، منذ فتح باب التوريد الذى بدأ منذ 15 أبريل الماضى، وأنه يتم استلام القمح بجداول منظمة منعا للتزاحم بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت، كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحلول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة.وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في أماكن استلام الأقماح المحلية، سواء في الشون المتطورة أو الصوامع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلى، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الأقماح بشكل مستمر، مؤكدا أهمية توريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أولا بأول.