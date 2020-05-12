بالأسماء.. الفائزون فى المسابقات البحثية لـ «قصور الثقافة»

أعلنت هيئة قصور الثقافة، برئاسة أحمد عواض، أسماء الفائزين في المسابقات البحثية:" مسابقة الإدارة العامة لثقافة القرية والتى نظمت تحت عنوان "الصناعات اليدوية والريفية ودورها فى التنمية المستدامة"، المسابقة البحثية لثقافة المرأة التي نظمت تحت عنوان "دور المرأة المصرية في تعزيز قوة الدولة الناعمة"، ويمنح الفائزون جوائز مالية وشهادات تقدير.فاز بالمركز الأول بمسابقة الإدارة العامة لثقافة القرية، جمال أنور أحمد، من الجيزة، وحصلت أمل أحمد فريد، من المنوفية على المركز الثانى، وجاء ياسر محمد السيد، من الغربية بالمركز الثالث، وحصد محمد هيثم محمد، من الدقهلية المركز الرابع، ونال أحمد رفاعى عبد المهيمن، من المنوفية المركز الخامس، وحصلت كريمة مختار عبد الحارس، من الأقصر على المركز السادس، وجاءت ميرفت صدقى عبد الوهاب من الجيزة فى المركز السابع، وحصد أحمد طلعت كامل، من الدقهلية المركز الثامن، وجاء صالح أحمد صالح، من القليوبية تاسعًا، ونسرين محمد عز الدين من الدقهلية حلت بالمركز العاشر.وأعلنت لجنة تحكيم نتائج المسابقة البحثية لثقافة المرأة التي نظمت تحت عنوان "دور المرأة المصرية في تعزيز قوة الدولة الناعمة: الفكرة- أهم التحديات - نماذج نسائية رائدة "، وحصدت ياسمين أحمد أنور المركز الأول، نورة إبراهيم عوض جاءت بالمركز الثاني، أحمد رفاعي عبد المهيمن فى المركز الثالث"، أماني فيصل حافظ سالم حصدت المركز الرابع.