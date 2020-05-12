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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأرصاد: بدء ارتفاع درجات الحرارة الصغرى تدريجيًا (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:39 ص
طقس
طقس
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حاليًا النصف الثاني من فصل الربيع، وهو أكثر سخونة من النصف الأول، فضلًا عن أنه يسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام كله.

وأشار محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع تدريجيًا، حيث ستتجاوز 20 درجة مع نهاية الأسبوع، موضحًا أن ارتداء الملابس الصيفية طبيعي حاليًا.

وحذر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من استخدام المراوح والتكييفات، خاصة أثناء فترات النوم، حيث إن درجة الرطوبة لم ترتفع بشكل كبير.

ونوه بأن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

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