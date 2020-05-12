تطهير وتعقيم شوارع الفيوم ضد كورونا (صور)

شن حي شرق بمدينة الفيوم حملة لتطهير وتعقيم شوارع المدينة، في إطار فعاليات مبادرة "إيد واحدة" في مواجهة فيروس كورونا والتي أطلقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.وقال خالد فراج، رئيس حي غرب والمشرف على أعمال رئاسة حي شرق- في تصريحات صحفية- إنه جرى تعقيم شارع سعد زغلول أمام المستشفى العام، وشارع النبوي المهندس، وميدان السواقي، وشوارع بعزبة جبيلي، حيث شملت الحملة تطهير ورش الشوارع ومداخل المباني والمنشآت بهذه المناطق.يأتي ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، واستمرار حملات التعقيم بشوارع الفيوم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.