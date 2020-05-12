16 مصابًا فى انقلاب ميكروباص بصحراوى بنى سويف

أصيب 16 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام لقربهم من مكان الحادث.وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: محمد محمد إبراهيم، 44 سنة، صاحب محل، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وتهامي عبدالمنعم علي، 62 سنة، تاجر، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وجروح وسحجات بالجسم، وإكرامي علي فراج، 38 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وجرح باليد اليسرى، وأحمد إكرامي علي، 8 سنوات، مصابًا باشتباه كسر بالكتف اليسرى وكدمات بالجسم، وسماح سيد فاروق، 27 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، وإسلام صالح محمد، 24 سنة، تاجر، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس، وعلي البراوي علي، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.كما نقلت سيارات الإسعاف "أنور سيد توفيق، 40 سنة، تاجر، مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومدحت داخلي فراج، 43 سنة، تاجر، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وفرحات مدحت دخلي، 7 سنوات، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وشيرين مدحت دخلي، 6 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وشيرين إكرامي علي، 9 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجرح متهتك بالأذن اليسرى.ونقلت سيارات الإسعاف هاني علي حسانين محمد، 41 سنة، سائق، مصابًا بكدمة بالظهر مع سحجات بالوجه، محمد زكريا عبدالملك، 38 سنة، تاجر، مصابا بكدمات بالصدر، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، ومحسن يثرب عباس، 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسجات بالجسم، جمال حسين هارون، 65 سنة، مصابًا باشتباه نزيف داخلي، ومقيمون ببولاق الدكرور محافظة الجيزة.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.