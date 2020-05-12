أرامكو السعودية تعلن انخفاض أرباحها 25% في الربع الأول

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة اليوم الثلاثاء تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 % جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19) ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم، أن صافي أرباحها بلغ 62،5 مليار ريال (16،66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22،2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.