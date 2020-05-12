فيتيل يرحل عن فيراري بنهاية الموسم

أفادت تقارير إعلامية أن سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، يعتزم الرحيل عن فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، بنهاية الموسم.ونقلت هذه الأنباء عبر صحيفة "بيلد"، وموقع "موتور-سبورت-توتال" ومجلة "موتور أوند سبورت" اليوم الثلاثاء.وذكرت التقارير أن فيتيل 32 عاما المولود في هيبينهايم بألمانيا، لن يجدد عقده مع الفريق الإيطالي، بعدما فشل الطرفان في الوصول لاتفاق، وسيغادر الفريق بعد ست سنوات قضاها به.ويمكن أن يتم الإعلان عن هذا الأمر صباح اليوم الثلاثاء، ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن.وانضم فيتيل إلى فيراري في 2005 ويبقى بدون أي لقب مع الفريق، بعد الفوز بأربعة ألقاب في ريد بول.وفي اختبارات ما قبل الموسم، أنهى فيتيل بطولة العالم في المركز الخامس ومرة أخرى كان عليه أن يخسر أمام فريق مرسيدس.وهيمن فريق مرسيدس، ولويس هاميلتون على وجه التحديد، على عصر المحركات المهجنة في فورمولا منذ 2014، ولكن أيضا وجد فيتيل أن زميله الشاب بالفريق تشارلز لوكلير بدأ يتفوق عليه في الموسم الماضي.وقيل أن فيتيل حصل على عقد لمدة عام واحد إضافي، بينما وقع لوكلير 22 عاما على عقد حتى.2024وقال فيتيل في مؤتمر عبر الفيديو أنه لا يوجد مهلة نهائية للتجديد. وقال:"أيا كانت الصفقة، يجب أن أشعر أنا والفريق أننا مرتاحين بها".ولم يتواجد فيتيل على المضمار هذا العام، خاصة وأن كل السباقات التي كان مخططا إقامتها تأجلت أو ألغيت بسبب وباء فيروس كورونا.وتم تحديد الخامس من يوليو المقبل موعدا لبدء موسم فورمولا1- من خلال تنظيم سباق الجائزة الكبرى النمساوي.