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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

التعليم ترد على الاستفسارات بشأن مواعيد امتحانات التخلف والعائدين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:16 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا هامًا إلى جميع المديريات التعليمية تحدثت فيه بشأن مواعيد امتحان التخلف التكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن اداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وجاء في خطاب الوزارة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: "إيماء إلى الاستفسارات الواردة من الميدان بشأن مواعيد امتحان التخلف التكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول والطلاب العائدين من الخارج ولم يتمكنوا من أداء الفصل الدراسي الأول فيما يخص المرحلتين الابتدائية والإعدادية".

وأوضحت أنه سوف يعقد لهؤلاء الامتحان التكميلي (التخلف) في الموعد المناسب لظروف كل مديرية طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

‎في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 20192020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من امس الاثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

‎وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http:emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.

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