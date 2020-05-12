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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 12-5-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:57 ص
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم
ياسمين محمود
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شهد سوق العملات العربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 12-5-2020 الموافق 19 رمضان، في البنوك المصرية، ويقدم موقع "الدستور" فى التقرير التالى أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك المصرية.


سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المصرى

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك مصر

وبلغ سعر الدينار فى بنك مصر 49.76 و51.09 جنيه للشراء وللبيع.

البنك العربى الأفريقى 

وحقق الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا فى البنك العربى الأفريقى، ليسجل 49.37 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر

وشهد أيضا سعر الدينار الكويتي استقرارًا في بنك بلوم مصر، ليسجل 50.37 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي 50.79 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

البنك المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي فى البنك المصرف المتحد 47.57 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

وسجل الدينار الكويتي فى بنك الكويت الوطني 50.47 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.

ويزيد البحث والطلب من جانب المواطنين المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت العربية الشقيقة نظراً لقيمة وسعر الدينار الكويتي أمام سعر الجنيه المصري، حيث يصل عدد العاملين بدولة الكويت إلى ثلاثة وعشرين ألف 230000 مواطن مصري وفقا للبيان الذى نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن العمالة المصرية بالكويت. 

الدينار الكويتى فى بنك عودة

سجل الدينار فى بنك عودة 50.06 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

كما سجل الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي 48.67 جنيه للشراء، و50.13 جنيه للبيع.

الكويت ترفع سعر بيع خامات تبيعها لشركات التكرير الآسيوية


ورفعت الكويت، الاثنين، الموافق 11-5-2020، سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية خلال شهر يونيو الجاري، عند ستة دولارات دون متوسط عمان دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل دون متوسط عمان دبي، بزيادة 1.10 دولار عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام الخفجي لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.

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