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د. محمد الباز
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محمد العسيري

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تختلف أنواع الكمامات من الطبية إلي القماش، وكل نوع يوفر حماية غير الآخر، لهذا نستعرض في السطور التالية أنواع الكمامات بعد الإعلان عن ارتدائها بشكل إجباري.

مع إمكانية فرضها إجباريًا.. أنواع الكمامات ودرجة حمايتها

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:40 م
الكمامة
الكمامة
سارة ساويرس
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أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن عودة الحياة بشكل تدريجي الفترة المقبلة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مشيرا إلى أنه ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها، مع التلويح بعقوبة للمخالفين، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تستعرض "الدستور" في السطور التالية، أنواع الكمامات وأيها أفضل بالنسبة لك، بحسب صحيفة "ذا جارديان".

"N 95"
توفر الكمامة "N 95" الحماية اللازمة من عدوى فيروس كورونا، وتستخدم للعمليات الجراحية، ولكن هذه الكمامة مكلفة ومحدودة، وليست عملية إذا تم ارتداؤها لفترات طويلة، لذا حتى البلدان التي اشترطت ارتداء الكمامات، اقترحت بشكل عام أن تكون هذه الأقنعة مخصصة للأطباء والعاملين بالحجر الصحي.

الورقية
ذات الاستخدام الواحد، أو أغطية القماش القابلة لإعادة الاستخدام فهي الأكثر انتشارا واستخداما، وبحسب دراسة من الجمعية الملكية البريطانية فهي تسهم في الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

الكمامة الطبية
وهي توفر الحماية من عدوى فيروس كورونا، فهي من المستلزمات الطبية التي تغطي الفم والأنف، الهدف من استعمالها هو منع انتقال الرذاذ أو القطيرات المليئة بالفيروسات عبر الجهاز التنفسي من شخص لآخر.

الكمامة القماش
على الرغم من وفرة الكمامة القماش في الكثير من الأماكن، إلا أنها لا توفر الحماية اللازمة من عدوى فيروس كورونا، بل وحذرت منها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماعها بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة أنها لاتناسب بعض الحالات، في مواجهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر

كما أعلن مركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة (CDC) عن توصياته بأنه يمكن للمواطنين استخدام القناعات المصنوعة من القماش، ولكن أشار إلى أنها تساعد على إبطاء انتشار الفيروس خاصة في المواصلات ووسائل النقل والأماكن العامة التي يصعب فيها السيطرة على عدد الناس والمحال التجارية، كما حذر المركز بعدم استخدام هذه الأقنعة مع 4 فئات وهم الأطفال، الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التنفس، الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة في إزالة القناع عن الوجه، فاقدي الوعي.

ما هى الطريقة السليمة لارتداء الكمامة؟
يجب أن تكون يديك معقمة أو مغسولة جيدا بالماء والصابون، ثم امسك الكمامة وقم بارتدائها حتى تغطي الفم والأنف بالقناع وثني سلك الحديد الموجود بها لضمان عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة.

يجب أيضا تجنب لمس القناع أثناء استخدامه، وعند إزالتها، عليك خلعها بإمساكها من الأطراف دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منه على الفور في كيس محكم الغلق ثم ضغها في القمامة.

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