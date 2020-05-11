عزل «المدينة الجامعية» بسموحة يستقبل 26 حالة مستقرة للرعاية الصحية

أعلنت المدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، التي تم تخصيصها كمستشفي عزل للحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا، عن استقبال 26 حالة جديدة، لتلقي الرعاية الصحية، والعلاج اللازم حتى التماثل للشفاء.وقالت الدكتورة آية الشماع المدير الإداري لمستشفى المدينة الجامعية، إنه تم مساء اليوم، استقبال 26 حالة جديدة لتلقي الرعاية الصحية، حيث أن جميعها حالات مستقرة، ولا تستلزم التحويل لمستشفيات العزل.وأضافت لـ«الدستور» أنه بذلك يرتفع عدد النزلاء بالمدينة الجامعية إلى 86 حالة، مشيرة إلى أن المدينة تستقبل الحالات المستقرة، والتي قاربت على التماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، من جميع مستشفيات العزل والحميات.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، حيث تسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتبدء العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.وتضم المدينة الجامعية، 576 سريرا، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.