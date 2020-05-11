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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأخوة الإنسانية» تُطلق موقع إلكتروني لتلقي مشاركات الصلاة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:44 م
مشاركات الصلاة
مشاركات الصلاة
أميرة العناني
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أطلق المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الموقع الرسمي للصلاة من أجل الإنسانية، على شبكة الإنترنت، لتلقي مشاركات الناس من البلدان كافة يوم الخميس القادم ١٤ مايو، تلبية لدعوة الصلاة من أجل رفع خطر الوباء العالمي كورونا المستجد كوفيد 19، الذي يهدد البشرية كلها.

وقال عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد الآن، عبر تطبيق zoom: إن التفاعل الكبير مع دعوة الصلاة من أجل الإنسانية من قادة وشعوب العالم يعزز التضامن الإنساني ويمنحنا الأمل في تحقيق وحدة عالمية تقوم على مبادئ الأخوة الإنسانية من أجل سلامة وأمن وصحة الجميع.

وأضاف أن تجمع العالم للصلاة والدعاء لله لرفع الوباء يجسد الحلم في وحدة إنسانية حقيقة يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، موضحا سنتضرع إلى الله بالصلاة والدعاء ونثق أنه عز وجل سيستجيب لرجاء ملايين القلوب النقية والأيادي المرفوعة بالمحبة التي ستتوجه له وتسأله الحماية من هذا الوباء.

وأصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو الجاري، والتوجه لله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز جائحة كورونا.

وقد لاقت الدعوة استجابة وتفاعلا كبيرا من عدد من الرؤساء والقادة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدينية، وعدد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة حول العالم، بالإضافة إلى ترحيب شعبي بهذه المبادرة التي تهدف تحقيق وحدة إنسانية عالمية في مواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هي لجنة دولية مستقلة تضم مجموعة من الخبراء والقادة في مجال حوار الأديان والثقافات، بهدف تحقيق الغايات السامية لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في الرابع من فبراير 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، راعي وثيقة الأخوة الإنسانية.

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