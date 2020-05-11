مكرم: نسعى إلى الاستفادة من الطلاب العائدين من الخارج لخدمة الوطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تسعى إلى إعطاء مزيد من الاهتمام إلى الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه مع عودة الكثير من الطلبة الدارسين في الخارج إلى أرض الوطن في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، تعمل الدولة على الاستفادة منهم.وأضافت "مكرم"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لا بد من الاستفادة مما درسه الطلاب المصريون بالخارج لخدمة العديد من المجالات لإفادة الوطن.وأوضحت أنها تقوم بالتركيز مع الطلبة المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيرة إلى أن أزمة كورونا عززت الولاء لديهم خاصة بعد رؤية أولئك الطلاب سرعة استجابة وطنهم ودوره الهام الذي ظهر في تسيير رحلات لعودتهم إلى الوطن، والكل رأى صور أولئك الطلبة في الطائرة وبعد العودة إلى وطنهم وهم يرفعون إلى أعلى "الباسبور المصري" فخورين به.وأكدت أن هذا الاهتمام لن يكون فقط من خلال رحلات لتعزيز الولاء والانتماء للوطن ومفاهيم الأمن القومي المصري، ولكن مهمة الوزارة تكمن في الاستفادة من أولئك الطلبة وتوظيفهم بطريقة تعود بالنفع على الدولة فيما يتعلق بدراستهم بعد مواجهة تحدي فيروس "كورونا".