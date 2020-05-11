رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات تدين التدخل التركي في ليبيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:27 م
التدخل التركي في
التدخل التركي في ليبيا
ألفت الكحلي
طباعة
أصدر وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات، بيانًا مشتركًا حول تطورات الأوضاع شرق المتوسط، وذلك عقب اجتماعهم من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتضمن البيان:

١- بناء على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة "٣ + ١"؛ عقد وزراء خارجية تلك الدول، اجتماعًا عن بُعد في ١١ مايو ٢٠٢٠، انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
‪ ‬
٢- شدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في ٨ يناير ٢٠٢٠، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
‪ ‬
٣- ندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
‪ ‬
٤- أدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
‪ ‬
٥- طالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
‪ ‬
٦- أعاد الوزراء التأكيد على أن كلًا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتين في نوفمبر ٢٠١٩ بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولًا ثالثة.

٧- أعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.
‪ ‬
٨- طالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي).
‪ ‬
٩- اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن التركيب.. مميزات «عالية الدقة» لرادار «ساهر 2020» الجديد

«40 مليارًا فى 75 يومًا».. خريطة الإنفاق الحكومى فى أزمة كورونا

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الغد وأمطار بنهاية الأسبوع

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

بلسم الوسط.. «حليم» حلم فنانات الزمن الجميل

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
لواء. محسن الفحام
ما بين الحظر والإباحة
المزيد

الثقافة

«اقرأ معنا».. حسين القباحي يلقي قصيدة «محض ترابي جدا»

دائرة الفنون العراقية تواصل تنظيم المعارض إلكترونيًا

«الثقافة العراقية» تعيد نشر «عيون أخبار الأعيان»

البربري: القراءة وتنقيح أعمالي أولوياتي خلال فترة العزل