رحلات طيران للعالقين بالإمارات بدءًا من 13 مايو

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات، حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية للمواطنين المصريين العالقين بالدولة، الذين سجلوا بياناتهم والراغبين في تسجيلها من حاملي التأشيرات، وكذلك حاملي الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.وأضافت في تقريرها أن السفارة بأبوظبي سوف تقوم بالتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءًا من 13 مايو الجاري.وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة أربعة عشر يوما تحت إشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة.وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسى علم على نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم.