«الفيوم الجديدة»: جاري تسكين المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي

قال المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي تم حجزها بالكامل وجار التسكين.وأضاف في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم زيادة المساحة المقررة للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنها أصبحت 3575 فدانا، موضحًا أن المدينة مقسمة وتم استثمار مليار و300 مليون بالمدينة في عدة قطاعات مختلفة.وأشار إلى أن خدمات المدينة جيدة فهناك مدرسة ثانوي تخدم أهل المدينة والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومدرسة تجريبية، وهناك مركز شباب يتم الانتهاء من أعمال التشطيب النهائية.