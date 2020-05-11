9 محاذير تمنع تداول المطبوعات الأجنبية فى مصر

نظمت لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام ضوابط الموافقة على دخول مطبوعات أجنبية إلى داخل الدولة وتداولها.وألزمت اللائحة لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند فحص أي مطبوعات أجنبية قبل دخولها إلى مصر، بألا تتضمن هذه المطبوعات أى مواد يرى المجلس الأعلى للإعلام عدم ملاءمتها للتداول.وحددت اللائحة، 9 بنود أساسية يحظر تضمينها في أي مطبوع أجنبي كالتالي:1- المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.2- المواد التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.3- المواد الإباحية أو التي تدعو إليها.4- المواد التي تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون.5- المواد التي تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.6- المواد التي تدعو للإخلال بأمن البلاد.7- المواد التي تمس السمعة أو الكرامة لأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها.8- المواد التي تُمجّد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها.9- المواد التي لا تراعي التصنيف العمري للأطفال.