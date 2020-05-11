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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إزالة 11 حالة تعد ومبان غير مرخصة بحدائق أكتوبر

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:03 ص
إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تواصل الأجهزة الأمنية تأمين حملات تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي، والتي أسفرت بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة عن تنفيذ 11 قرار إزالة بدون تراخيص، والمباني المعروفة للتنمية.

كما تم القيام بعدة حملات مُكبرة على المدن الجديدة ومن ضمنها المنطقة على مدار ثلاثة أيام، وأسفرت عن إزالة معظم التعديات ورفع الإشغالات الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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