لانتشار كورونا بها.. إيران تحول محافظة غنية بالنفط إلى حجر صحي

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الايرانية قد حولت محافظة عبدان الغنية بالنفط إلى حجر صحي، اثر ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوكالة أنه سيتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية في المنطقة، بالمحافظة التي تقع قرب الحدود الجنوبية مع العراق، ونقلت "تسنيم" عن مكتب الشؤون العامة في المحافظة قوله إن "جميع البنوك والمكاتب والشركات في محافظة عبدان ستغلق".كما قال نائب محافظ عبدان، سيد زينل موسوي: "نطلب من جميع سكان عبدان تجنب السفر غير الضروري والقدوم والذهاب إلى المدينة، والبقاء في المنزل للمساعدة في قطع السلسلة ونشر المرض"، مضيفًا أن "عمليات الاختبار والفحص ستتضاعف".