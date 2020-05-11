أديب يتوعد مذيعة الجزيرة: «ورحمة أمى ما هسيبك»

توعد الإعلامي عمرو أديب، مذيعة تعمل بقناة الجزيرة، لقولها على الهواء إنه يتلقى رشوة من وزارة الصحة.وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بقول للأمورة مش هاسيبك، بقول للمزة ورحمة أمي هأرفع عليكي قضية، لأنها قالت أغبى حاجة ممكن حد يقولها، قالت عمرو أديب يتقاضى من وزارة الصحة رشوة".وأضاف: "مش هألقى غير وزارة الصحة؟ من كثر فلوسها يعني؟ هيدوني أدوية؟ لو مكنتش أدافع عن بلدي أدافع عن مين؟".وأردف: "بقول لللأمورة مش هلسيبك خلي اللي مشغلك يسندك".وأشار أديب إلى أن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان يشنون حملة عليه، وعلى ابنه، ويحاولون الادعاء كذبا بأنه يطالب الأغنياء تحمل تكلفة حجرهم الصحي، بينما ابنه نور قضى الحجر الصحي على نفقة الدولة.وكان أديب كشف أن ابنه كان من ضمن الوفد الذي أثيرت مشاكل حوله وقررت الدولة تحمل النفقات، لكنه في المقابل قام بتقديم تبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 250 ألف جنيه، كبديل عن النفقات.