الديهي: أردوغان يخاف كورونا.. والسيسي يخاف الله

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هارب من فيروس كورونا، ومختبئ خارج أنقرة منذ 45 يومًا، حسب ما صرح به مسؤول تركي سابق.وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق، ورئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، هاجم أردوغان أمس لهروبه خارج أنقرة منذ 45 يوما.وتابع "الديهي":أحمد داوود أوغلو عندما نظر إلى مصر وأنشطة الرئيس المصري خلال 45 يوما، دفعه ذلك إلى مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقاله: "إنت فين؟ بقالك 45 يوما هارب خارج العاصمة التركية".وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أن الرئيس التركي هارب وخايف من كورونا، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخاف الله.