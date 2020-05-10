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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانية تطالب بحظر تجوال كامل: لا يمكن التعويل على وعي المواطن

الأحد 10/مايو/2020 - 11:01 م
شادية ثابت
شادية ثابت
أحلام عبدالرحمن
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طالبت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكامل لمدة أسبوعين واستغلال إجازة عيد الفطر في تطبيق ذلك من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، التي قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.

وقالت ثابت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب الانتهاء من الحظر الكلي يتم التعايش مع كورونا، مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة، مشيرة إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية خاصة أننا فى ظل جائحة يعانى منها العالم كافة وليس مصر فقط.

ولفتت إلى أن الأخذ بتجارب الدول التى طبقت الحظر الكلي، ومن ثم ندرس النتائج التي ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعي المواطنين.

وتابعت: "ناس كثيرة معندهاش وعى، حالات الإصابة فى زيادة مستمرة، والجائحة ممكن أن تستمر عام أو عامين، ولابد من وقفة هتفرق كتير لو خدت اسبوعين مع إجازة العيد".

وناشدت النائبة البرلمانية، الجميع باتباع الإجراءات الطبية التى تعلنها وزارة الصحة، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع، وتابعت: "اللي بيشرب شيشة يجب أن يخف على نفسه لأنه أكثر عرضة بالإصابة لفيروس كورونا".

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