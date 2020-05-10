تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

أقل عائد 12.40%، ومتوسط العائد 12.59%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

أعلنت وزارة المالية نتائج طرح أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما، ما قيمته 12.55%، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد 12.54%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل اعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما،12.60% و