رؤساء مراكز كفر الشيخ يتابعون أعمال رفع كفاءة الطرق

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، أعمال رصف شارع نادي المركزية بقرية التفتيش بطول 170 متر وعرض 5.5 متر، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال رصف طريق قرية عبد الشهيد بقرية أبو مصطفى.وفى سياق متصل وفي إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة 20192020م، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة أعمال رش مادة MCO بطريق قرية العبايدة، كما أشْرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرصف بقرية الغُنيمي.وأشْرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الانتهاء من أعمال الرصف بشارع مدرسة الإعدادي، باستغلال أوقات الحظر لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الطرق بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجها برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقًا للإمكانيات المتاحة، واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.