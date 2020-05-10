الحكيم للسفير الأمريكي: يجب مراعاة سيادة العراق في الحوار المرتقب

أكد رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، ضرورة مراعاة سيادة العراق ومصالح البلدين في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن.وذكر بيان لمكتبه أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الأحد، أن الحكيم استقبل السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تولر، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ودعم الحكومة العراقية.وشدد الحكيم، على ضرورة مراعاة سيادة العراق ومصالح البلدين في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، داعيا إلى دعم الحكومة العراقية الجديدة في أولوياتها للمرحلة القادمة، لتتمكن من إخراج العراق من أزماته الحالية.كما أكد الحكيم، أهمية إجراء الانتخابات المبكرة وتنفيذ البرنامج الحكومي وحصر السلاح بيد الدولة لتوفير بيئة انتخابية سليمة وآمنة تتيح التنافس وفرص النجاح لجميع الأطراف.