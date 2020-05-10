حمو بيكا يتصدر تويتر قبل عرض حلقته في «رامز مجنون رسمي»

تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا تريندات موقع "تويتر"، قبل دقائق من عرض حلقته الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمقرر عرضها عبر فضائية mbc مصر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حمو بيكا، ضحية لمقلب رامز جلال، بعد الشهرة التي حققها خلال السنة الماضية بالمهرجانات التي طرحها عبر يوتيوب.ويستعين رامز جلال، بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوف برنامجه وكانت الحلقات الماضية قد شهدت وقوع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضحية لمقلب رامز جلال.