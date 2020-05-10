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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

خريجو الأزهر تدعو أعضائها حول العالم للصلاة من أجل الإنسانية

الأحد 10/مايو/2020 - 06:15 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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تدعم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دعوة "صلاة من أجل الإنسانية"، والتي ستقام يوم الرابع عشر من مايو الجاري، بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ وعدد من الرموز العالمية.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن ترحيبه بالنداء الإنساني النبيل الذي يدعو الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة "كورونا" عن البشرية.

وأضاف فضيلته: "أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة.

واستجابة لنداء فضيلة الإمام الأكبر، تدعو المنظمة جميع أعضائها بفروعها بالداخل والخارج، بالمشاركة في هذه الدعوة العالمية يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري، يومًا عالميًّا بالدعاء لرفع البلاء والصلاة من أجل الإنسانية.

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