«البريد»: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا

قال محمد حمدى، مدير عام منطقة شمال ووسط القاهرة بهيئة البريد، إنه سيتم صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بداية من الغد، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف مدير شمال ووسط القاهرة بالبريد، خلال لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم اليوم صرف المرحلة الرابعة لصرف المعاشات للفئة التي تتقاضى 3 آلاف جنيه فأكثر، لافتًا إلى أنه يتم صرف المعاشات في أكثر من 4 آلاف مكتب بريد و600 مدرسة".وأشار " حمدي" إلي أنه سيتم صرف المعاشات وفقا للمراحل الأربع التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه بداية من الغد سيتم صرف المعاشات لأصحابها من المتخلفين عن صرفها في موعدها.