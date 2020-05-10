تقارير بريطانية تشيد بتعديلات «الطوارئ»: تسمح بمواجهة صارمة لكورونا فى مصر

أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على بعض التعديلات في حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.وأضافت أنه من خلال هذه التعديلات يمكن للجهات التنفيذية في مصر سرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة الفيروس ومعالجة بعض الثغرات القانونية.وتابعت أن التعديلات الجديدة تسمح للرئيس باتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وعزل العائدين من الخارج، كما أنها تشمل أيضًا سلطات موسعة لحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع.التعديلات التي وقعها السيسي يوم الجمعة، تسمح أيضا للمدعين العسكريين بالتحقيق في الحوادث التي يُكلف فيها ضباط الجيش بإنفاذ القانون أو عندما يأمر الرئيس بذلك، وسيكون لدى المدعي العام المدني في البلاد القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم تقديم الأمور إلى المحاكمة، من أجل تقليل الزحام في المحاكم.كما سيسمح القانون المعدل للرئيس بتأجيل الضرائب ومدفوعات المرافق وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة.