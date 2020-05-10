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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

وسيلة جديدة لقياس كفاءة بطاريات الليثيوم عن بُعد

الأحد 10/مايو/2020 - 09:27 ص
بطاريات الليثيوم
بطاريات الليثيوم
وكالات
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توصل باحثون من جامعة يوناس جوتنبرج ومعهد هيلموت في مدينة ماينز الألمانية إلى وسيلة جديدة لقياس كفاءة بطاريات الليثيوم عن بعد.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا بأن الطريقة الجديدة تعتمد على قياس المجالات المغناطيسية حول البطاريات.

ويقول الباحث أرني فيكرنبروك، عضو فريق الدراسة إن هناك طلبا متزايدا على البطاريات القابلة لإعادة الشحن ذات القدرات العالية، وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود تقنية تشخيصية يمكنها قياس مدى كفاءة هذه النوعية من البطاريات، مضيفا أن النجاح في تطوير تقنيات جديدة يتوقف على مدى إمكانية إنتاج بطاريات جديدة ذات كفاءة عالية وعمر افتراضي أطول.

وأكد فيكرنبروك أن ابتكار وسيلة لقياس كفاءة البطاريات عن بعد يمثل حافزا جديدا لتحسين صناعة البطاريات بشكل عام، موضحا أن "التقنية الجديدة للقياس تعمل على غرار التصوير بالرنين المغناطيسي، ولكنها أكثر بساطة لأنها تعتمد على قياس المجالات المغناطيسية للذرات".

وتعتمد التقنية الجديدة على وضع البطاريات داخل مجال مغناطيسي لقياس أي تغييرات تحدث على مستوى المجالات المغناطيسية للذرات داخل هذا المجال، ويمكن من خلال قياس هذه التغييرات معرفة مدى كفاءة بطاريات الليثيوم، وربما ما إذا كانت قد تعرضت لأي تلف.

وأكد فيكرنبروك أن هذه الطريقة من وجهة نظره "أسرع ويمكن دمجها بسهولة في عمليات تصنيع البطاريات".

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