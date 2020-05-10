الإحصاء: الفاكهة واللحوم ترفع التضخم الشهرى 1.6%

- الخضر والفاكهة تدفع التضخم للارتفاع



- تراجع تكلفة خدمات النقل رغم ارتفاع التضخم



أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.6% خلال شهر أبريل الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.5 نقطة لشهر إبريل 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5.9% لشهر ابريل 2020 مقابل 12.5% لنفس الشهـر من العام السابق.وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، بالرغم من انخفاض مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.ورصد جهاز الإحصاء، التغير الشهرى فى أسعار مختلف أقسام السلع خلال شهر إبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة (13.89%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (46.4%)، مجموعة التفاح بنسبة (9.9%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (14.2%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (16.2%)، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (10.2%)، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (4.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (7.3%)، مجموعة الطيور بنسبة (4.6%).كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.1%)، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%).وارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، كما ارتفعت أسعارقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.0%).وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضًا قدره (-1.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%).وارتفعت أيضًا أسعار قسم الثقافة والترفية بنسبة (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.5%)، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.8%).