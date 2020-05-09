بعد ذكرها في «الاختيار».. ما هي جماعة الفرقان؟

تشهد الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار"، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في أحداث مثيرة وقوية تدل على بسالة الجيش المصري وقوة أبناؤه سواء كانوا جنودا أو ضباط، كل همهم حماية أرض الوطن، ومدى خسة ووضاعة جماعة الإخوان الإرهابية.في أحد المشاهد، سأل "عشماوي" والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، عن حقيقة العلاقة بين كتائب الفرقان وجماعة الإخوان الإرهابية، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها في سياق السطور التالية:-ولد محمد أحمد نصر، في العريش بشمال سيناء، وحصل على الدكتوراه، وعمل مدرسا بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، وأشرف على عدد من رسائل الماجستير، وظهرت عليه ميول السلفية الجهادية في 2007 واعتقل في نفس العام للشك في علاقته بجماعة تكفيرية في سيناء وأفرج عنه بعد 4 أشهر.وأصبح بعد ثورة يناير أحد المقربين من حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهر كمتحدث رسمي باسم حركة "حازمون" ثم اختفى بعدها لفترة، وكان يتردد على مسجد الهداية الذي يشرف عليه الشيخ حافظ سلامة.وبعد سقوط حكم الإخوان في 30 يوينو، أعلن نصر، عن تأسيس "كتائب الفرقان" التكفيرية المسلحة، والتي أعلنت مسئوليتها عن إطلاق قذائف أر. بي. جي على السفن المارة في قناة السويس، ثم اندمج مع تنظيم "أنصار بيت المقدس" وتردد أنه المنسق بين التنظيم و"داعش" في إعلان البيعة للبغدادي.شارك محمد نصر، في حملة الانتخابات الرئاسية، لحازم صلاح أبو إسماعيل، وقام باستقطاب عدد كبير من عناصرها، يؤمنون بما يسمى "الإسلام المقاتل"، وأن الحكم القائم بعد سقوط محمد مرسي غير شرعي، وأن الخروج عليه واجب شرعي، لأنه لا يطبق الشريعة الإسلامية.وقرر محمد نصر، ومجموعته الذهاب لقطاع غزة، في أبريل 2012، حيث التحقوا بمعسكرات تدريب تمثلت في التكتيكات العسكرية والحركية والاقتحام وتطهير المباني وقطع الشوارع وحرب المدن والعصابات، وكيفية استخدام الأسلحة النارية والآلية، بمختلف أنواعها وقذائف الهاون، وإعداد المتفجرات بتوصيل الدوائر الكهربائية، كما شاركوا بمناورتين عسكريتين.وفور عودتهم شكّلوا هيكلا تنظيميا لـ"كتائب الفرقان" بزعامة محمد نصر، ولقب نفسه بـ"أبو أحمد"، وانبثق عنه العديد من الخلايا الجغرافية بعدة محافظات، الأولى أُطلق عليها "مجلس شورى الدعوة"، والثانية بالعريش، والثالثة بالإسماعيلية تولى مسئوليتها هاني مصطفى، والرابعة بالجيزة، والخامسة في المعادي، وبدءوا في العمليات المسلحة.وأعد نصر، برنامجا تأهيليا لعناصر التنظيم تضمن تدريس كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب، والذي كان مرجعية للتنظيم، وكتيبات تتضمن سبل تلافي الملاحقات الأمنية وكيفية استخدام الأسلحة النارية.وتولى نصر إدارة التربية بالجماعة، وحصل على منصب قيادي، وتم دمج الجماعتين بالفعل، وساعتها نقل محمد نصر إلى توفيق فريج زيادة فكرة تصنيع مواد متفجرة بخلط مادة نترات الأمونيوم باللبن، بدلا من استخدام مادة "تي إن تي"، لعدم القدرة على توفير المادة الأخيرة وشرائها.تحول محمد نصر، إلى سارق محترف بعد أن كان أستاذا في الجامعة، حيث شارك في سرقة سيارة نيسان صني فضى اللون عقب خروجها من "دير بطمس"، الكائن بطريق القاهرة السويس، استوقف هو ومجموعة معه قائدها، وخوفوه ببندقيتين آليتين "كلاشنكوف"، كما سرق سيارة أخرى سماوية اللون حال خروجها من كنيسة بالشارع الخلفي لكنيسة المنتزه بالإسماعيلية، تم استخدمهما في التفجيرات.وفي نوفمبر 2013، رصد محمد نصر، ومجموعته، سيارة خاصة بهيئة البريد تابعة لمكتب بريد القاهرة الجديدة، وسرقة أموالها.وعقب مبايعة تنظيم "أنصار بيتم المقدس"، تم تكليف محمد نصر، بقيادة فرع التنظيم في المنطقة الغربية، حيث ذهب نصر، بصحبة عدد من قيادات التنظيم إلى الواحات بالصحراء الغربية، واختاروا تلك المنطقة، لصعوبة الوصول إليهم، وسهولة الاختباء بها، ووجود أماكن بعيدة عن أعين الأمن للتدريب، وكان بها طريقا رابطا بينها وبين محافظة 6 أكتوبر، وطريقا يربطها بواحة سيوه، وآخر يربطها بأسيوط والمنيا.وتم إقامة معسكر تدريبي للمجموعة التكفيرية، وتمت مهاجمتهم من قبل أجهزة الأمن.جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.