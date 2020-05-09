صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة









قال الفنان صبرى فواز، إنه يرفض العمل مع الفنان محمد صبحي، لأنه لا يحبه، مردفًا: "مبحبوش على المستوى الفني والشخصى، وأنا حر فى إحساسى".وأضاف فواز خلال برنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي: "بحترمه كمخرج مسرحى، لكن طريقة شغله مابتريحنيش، شوفت منه شغل وتصرفات خلتني محبوش والكلام ده شفته بنفسي ومن الزملا اللي اشتغلوا معاه".وعن اتهامه بتشويه رجل الدين في المسلسلات التي قدمها، قال فواز: "نحن لا نشوه رجال الدين، لكن طول عمري ضد الإخوان لأنهم مجموعة من الكذبة الإرهابيين وكلامهم لا يؤخذ بعين الاعتبار، ويجب مواجهتهم من خلال المواجهات العسكرية من الجيش، وتغيير التربة التي سمموها".وأردف: "في عز ما كانوا حاسين بالانتصار، كنت واقف في البرلمان في لجنة الدستور مسحتهم على الهواء، ولما النقيب بتاعنا زار المرشد، عملنا بيانًا صحفيًا في مجلس الإدارة وقولنا إنها زيارة شخصية".وعن رأيه في هيفاء وهبي، قال فواز: "اتعلمت التمثيل واتطورت، واشتغلنا في دكان شحاتة ولسه في مسلسل (أسود فاتح) قريب، وجملة جمل يا عم الحاج تنطبق على رانيا يوسف لأني بحب الخمري".