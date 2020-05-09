لطيفة: «الحنين إلى تونس يُبكيني»

عبرت الفنانة التونسية لطيفة، عن اشتياقها لتونس، وذلك بسبب المنع من السفر خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.وقالت لطيفة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان في شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبني".يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد، محمدي، محمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.